Путин вспомнил Петра I, говоря о русских

Путин процитировал слова Петра I: русский – тот, кто любит Россию и служит ей
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», процитировал высказывание Петра I о русском солдате.

По словам главы государства, когда он говорит о русских солдатах, то имеет в виду не национальность военнослужащих.

«Когда говорю «русские», я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано «русский» в паспорте. <…> Напомню в этой связи [слова] Петра I», — сказал российский лидер.

Он заявил, что речь идет о фразе императора: «Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей».

Как отметил Путин, «люди разных вероисповеданий и разных национальностей» подхватили аналогичное отношение к определению «русский солдат».

»[Они] с гордостью говорят: «Я русский солдат». Так оно и есть», — добавил он.

В ходе выступления президент также заявил, что не считает, что его можно сравнивать с императором Александром I, и напомнил, что занимает выборную должность, ограниченную временным сроком.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался в законной гордости за Вооруженные силы России.

