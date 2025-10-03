В Норвегии нашли солдат, пропавших на маневрах у российской границы

TV2: в Норвегии нашли призывников, потерявшихся во время учений у границы с РФ

Пропавшие на учениях в граничащем с Россией Финнмарке норвежские призывники найдены. Об этом сообщил телеканал TV2.

По его информации, около 7:00 (мск) несколько солдат из второй группы добрались до контрольно-пропускного пункта на шоссе. Остальные позднее добрались до района у финской-норвежской границы, где вышли на связь. Представители вооруженных сил выехали, чтобы забрать призывников оттуда.

«Утром 3 октября все солдаты были найдены живыми и невредимыми», — говорится в публикации.

О поиске норвежских солдат стало известно ночью 3 октября. Правоохранительные органы в Финнмарке провели поисковую операцию. Изначально потерялись десять солдат, но пять из них почти сразу нашлись в целостности и сохранности. Сообщалось, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.

