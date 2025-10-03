На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии нашли солдат, пропавших на маневрах у российской границы

TV2: в Норвегии нашли призывников, потерявшихся во время учений у границы с РФ
close
Depositphotos

Пропавшие на учениях в граничащем с Россией Финнмарке норвежские призывники найдены. Об этом сообщил телеканал TV2.

По его информации, около 7:00 (мск) несколько солдат из второй группы добрались до контрольно-пропускного пункта на шоссе. Остальные позднее добрались до района у финской-норвежской границы, где вышли на связь. Представители вооруженных сил выехали, чтобы забрать призывников оттуда.

«Утром 3 октября все солдаты были найдены живыми и невредимыми», — говорится в публикации.

О поиске норвежских солдат стало известно ночью 3 октября. Правоохранительные органы в Финнмарке провели поисковую операцию. Изначально потерялись десять солдат, но пять из них почти сразу нашлись в целостности и сохранности. Сообщалось, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.

Ранее армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами