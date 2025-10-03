В Норвегии во время учений пятеро солдат пропали без вести

TV2: в Норвегии потерялись датские солдаты во время учений у границы с Россией

В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы в Финнмарке начали поисковую операцию. Изначально потерялись 10 солдат, но пять из них нашли в целости и сохранности.

По словам представителя полиции Ёргена Хёукланна Хансена, трое из пяти найденных вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолета. Поиски оставшихся солдат продолжаются, к мероприятиям были привлечены дроны и собаки.

Полицейские считают, что пропавшие могли перепутать место встречи. Другая версия — несчастный случай.

Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.

В феврале Вооруженные силы (ВС) Норвегии получили более 200 жалоб от жителей об ущербе, нанесенном в результате проведения учений НАТО Nordic Response в марте 2024 года.

