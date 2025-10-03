На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии во время учений пятеро солдат пропали без вести

TV2: в Норвегии потерялись датские солдаты во время учений у границы с Россией
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

В Норвегии ищут пятерых солдат-призывников, потерявшихся во время учений в граничащем с Россией норвежском Финнмарке. Об этом сообщает TV2 со ссылкой на полицию.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы в Финнмарке начали поисковую операцию. Изначально потерялись 10 солдат, но пять из них нашли в целости и сохранности.

По словам представителя полиции Ёргена Хёукланна Хансена, трое из пяти найденных вышли к оговоренному месту встречи, еще двоих нашли с вертолета. Поиски оставшихся солдат продолжаются, к мероприятиям были привлечены дроны и собаки.

Полицейские считают, что пропавшие могли перепутать место встречи. Другая версия — несчастный случай.

Отмечается, что на учениях отрабатывалась способность долгое время оставаться незамеченными.

В феврале Вооруженные силы (ВС) Норвегии получили более 200 жалоб от жителей об ущербе, нанесенном в результате проведения учений НАТО Nordic Response в марте 2024 года.

Ранее армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами