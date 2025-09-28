На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге

NDR: бундесвер завершил крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге
true
true
true
close
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR.

Сообщалось также, что в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.

«Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу», — говорится в материале.

О том, что ФРГ усилит свое военное присутствие на восточных границах НАТО из-за инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Конелиус.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Минобороны РФ отвергли обвинения.

Ранее в Германии заявили о создании хабов на случай конфликта с Россией.

