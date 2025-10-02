Украинский генерал пригрозил Москве «блэкаутом» в случае ударов по инфраструктуре Киева

Гнатов: Украина найдет оружие для блэкаута в Москве, если Киев лишат света

Украина «найдет оружие», чтобы устроить «блэкаут» в Москве, если российские военные оставят без света Киев. Об этом заявил глава генерального штаба украинских Вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов, передает издание «Страна.ua».

Он заявил, что любое действие противника, направленное на нанесение вреда России, будет получать симметричный ответ.

«Мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции (блэкаут — при. ред.), они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — заявил Гнатов.

При этом он признал, что есть проблемные вопросы относительно количества ракет, которое нужно для того, чтобы получить преимущество перед российской армией.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Речь идет о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. Как сообщили источники газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США.