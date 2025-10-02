На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский словом «посмотрим» оценил перспективу передачи дальнобойных ракет от США

Зеленский заявил, что вопрос передачи дальнобойных ракет ВСУ зависит от Трампа
Jacquelyn Martin/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспектива передачи ВСУ американских дальнобойных ракет зависит от главы государства Дональда Трампа, у сторон был «продуктивный диалог» по этому поводу. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский выразил благодарность президенту США за диалог по передаче дальнобойного оружия. Он указал, что в прошлый раз стороны провели «очень хорошую встречу» и «продуктивный диалог».

«Мы говорили о дальнобойных ракетах, дальнобойном оружии. Мы говорили об этом. Так что посмотрим. Это зависит от его решения», — сказал Зеленский.

Администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.

Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили решение Трампа передавать разведданные и ракеты ВСУ.

