Более 10 БПЛА атаковали Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале об уничтожении в двух районах более 10 БПЛА.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. В Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске отменили непосредственную угрозу удара БПЛА, но режим опасности атаки дронов в области все еще действует.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее стала известна цель ночного налета дронов ВСУ.