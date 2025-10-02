Стала известна цель ночного налета дронов ВСУ

ВСУ пытаются при помощи дронов атаковать Саратовскую область, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как пишет Telegram-канал, часть БПЛА могла попасть в регион со стороны Волгоградской области.

Жители Саратова и Энгельса рассказали, что в их городах звучат сирены тревоги. Взрывы начали происходить с 2:50 с разной периодичностью и все еще раздаются.

Этой ночью над Волгоградом прогремело по меньшей мере восемь взрывов. Mash писал, что в небе могло быть больше 10 БПЛА, летевших в сторону Саратова. Горожане слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников. С 00:49 аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне в соседней с Саратовской Пензенской области ввели план «Ковер» над некоторыми районами. В области с 1:41 действует режим «Беспилотная опасность». Из соображений безопасности в регионе также временно ограничили работу мобильного интернета.

