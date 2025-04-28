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В Твери раскрыли хищение 100 млн рублей, выделенных на создание инновационного прибора

Прокуратура подозревает сотрудников вуза в Твери в мошенничестве на 100 млн руб.
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Depositphotos

В Твери завели дело о мошенничестве на 100 миллионов рублей из-за невыполнения заказа на изготовление наукоемкого прибора. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.

В публикации отмечается, что фигурантами дела стали двое сотрудников одного из тверских университетов и руководитель коммерческой организации. Их подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По словам прокуроров, фигуранты приняли заказ от коммерческой фирмы на изготовление наукоемкого прибора, получили деньги, но не исполнили взятые на себя обязательства. 

В Следственном комитете при этом заявили, что по делу проходит не глава фирмы, а его заместитель. Там добавили, что фигуранты получили деньги на «инновационную разработку», однако похитили деньги, обманув руководство учебного заведения и создав видимость исполнения обязательств в рамках контракта.

До этого сообщалось, что бывший заместитель начальника одного из управлений министерства обороны РФ Олег Васенин арестован по делу о хищении средств в особо крупном размере.

Отмечается, что Васенин должен был отвечать за исполнение государственного оборонзаказа. По версии следствия, он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей.

Ранее суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны.

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