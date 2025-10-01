На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

Минэнерго Украины: на Чернобыльской АЭС блэкаут после обстрела в Славутиче
Стрингер/РИА Новости

После обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнментЭто гигантское арочное сооружение, построенное над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — говорится в сообщении.

По данным министерства, именно этот объект призван защищать окружающую АЭС территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в Черниговской области с 20:00 1 октября начали действовать почасовые графики отключений электричества. Причиной тому издание называет удар по энергообъекту в Славутиче Киевской области, после чего отключения начались и в Черниговской области.

Минобороны России на момент публикации материала никак не комментировало эти заявления.

Незадолго до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ЗАЭС восьмые сутки запитана от дизель-генераторов. На резервное энергоснабжение ее перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По словам Яшиной, нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года.

Ранее глава МАГАТЭ назвал критической ситуацию на ЗАЭС.

СВО: последние новости
