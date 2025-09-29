На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ назвал критической ситуацию на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с украинским министром Сибигой ситуацию на ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Варшавском форуме по безопасности обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы обменялись мнениями о критической ситуации на ЗАЭС, на протяжении уже шести дней находящейся без внешних источников энергоснабжения. МАГАТЭ работает над его восстановлением для обеспечения ядерной безопасности», — написал Гросси в соцсети Х.

Стресс-тесты, проведенные европейскими регулирующими органами после аварии на японском реакторе на Фукусиме в 2011 году, показали, что атомная станция способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов (трое суток), утверждают эксперты МАГАТЭ. Согласно их данным, из-за перекрытия последней линии электропередач на Запорожской АЭС существует риск выхода из строя охладительных установок, что может привести к аварии, подобной аварии на АЭС «Фукусима-1».

26 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным Гросси также обсудил ситуацию на ЗАЭС.

Ранее на ЗАЭС раскрыли главную цель ударов ВСУ по станции.

