СМИ рассказали о призыве ветеранов в Британии из-за страха перед Россией

Herald: в Шотландии призовут десятки тысяч ветеранов из-за страха перед Россией
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Власти Великобритании намерены включить ветеранов в состав стратегического резерва страны на фоне страха перед Россией. Об этом сообщило издание The Herald.

«Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения <…> на фоне эскалации в отношениях с Россией», — говорится в публикации.

Сообщается, что инициатива коснется всех резервистов, которые юридически попадали под категорию призывников при необходимости. Точная информация о численности новых формирований не приводится.

По данным издания, создание резерва станет значительно увеличит уровень готовности к боевым действиям вооруженных сил Британии. При этом, как пишет The Herold, в стране опасаются ударов по шотландскому Лоссимуту, в котором хранятся истребители, способные якобы следить за подводными лодками России, — крайне важный компонент в арсенале НАТО.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией, и не должна проявлять слабости. Он также призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА. На фоне «различных атак» якобы со стороны России ответ должен быть «оперативным», считает президент Франции.

Ранее премьер Венгрии допустил начало третьей мировой войны.

