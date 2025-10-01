Содержимое рюкзаков, которые выдают мобилизованным гражданам Украины и подписавшим контракт на военную службу, сильно отличается друг от друга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он показал, что добровольно вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) предоставляют спальники и бронежилеты. Также в рюкзаках имеются форма и берцы.

«Все, что нужно человеку, который знает, куда идет, и знает, почему идет», — отметил парламентарий.

При этом в рюкзаке мобилизованного гражданина Гончаренко нашел справку о побоях, нанесенных сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). Кроме того, в вещах были мягкая игрушка и мобильный телефон. Ответив на звонок, законодатель рассказал собеседнику, что владелец телефона «сегодня и вообще не придет на производство».

21 сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сотрудники ТЦК получают премии за насильственно мобилизованных граждан. Их размер составляет 8000 грн ($200) за одного человека, уточнил парламентарий.

Ранее российский беспилотник спас жителя Херсона от сотрудников украинского военного комиссариата.