На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат показал содержимое рюкзака мобилизованного мужчины

Депутат Рады Гончаренко показал содержимое рюкзака, выдаваемого мобилизованным
true
true
true
close
Кадр из видео/oleksiihoncharenko/Telegram

Содержимое рюкзаков, которые выдают мобилизованным гражданам Украины и подписавшим контракт на военную службу, сильно отличается друг от друга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он показал, что добровольно вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) предоставляют спальники и бронежилеты. Также в рюкзаках имеются форма и берцы.

«Все, что нужно человеку, который знает, куда идет, и знает, почему идет», — отметил парламентарий.

При этом в рюкзаке мобилизованного гражданина Гончаренко нашел справку о побоях, нанесенных сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). Кроме того, в вещах были мягкая игрушка и мобильный телефон. Ответив на звонок, законодатель рассказал собеседнику, что владелец телефона «сегодня и вообще не придет на производство».

21 сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сотрудники ТЦК получают премии за насильственно мобилизованных граждан. Их размер составляет 8000 грн ($200) за одного человека, уточнил парламентарий.

Ранее российский беспилотник спас жителя Херсона от сотрудников украинского военного комиссариата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами