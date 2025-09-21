Депутат Рады рассказал о премиях за насильно мобилизованных на Украине

Депутат Верховной рады Украины рассказал, какую премию получают сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкомат) за насильственно мобилизованных граждан. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Премия экипажу ТЦК за одного бусифицированного - 8000 грн (200$)», — написал Дубинский.

19 сентября сообщалось, что украинские власти ужесточат мобилизацию в стране в случае ухудшения ситуации на фронте.

Сообщается, что ужесточение мобилизации может привести к снижению возраста отправки в ВСУ до 23 лет или сразу до 18 лет, либо об ужесточении условий бронирования.

До этого подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе.

По его мнению, все больше украинцев осознают, что «война проиграна» и не хотят подвергать себя опасности путем попадания в зону боевых действий.

Ранее на Украине сотрудника военкомата задержали за взятку в $1000.