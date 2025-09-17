Российский дрон спас жителя Херсона от сотрудников украинского военкомата

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. ред.) попытались задержать жителя Херсона, но его внезапно спас российский FPV-дрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам источника, операторы БПЛА не в первый раз помогают украинцам избежать принудительного призыва.

10 сентября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала в интервью телеведущей Лане Шевчук, что сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования предлагают родственникам насильно мобилизованных заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

Парламентарий отметила, что можно лишь догадываться о количестве таких предложений и сумме доходов коррумпированных сотрудников ТЦК.

Ранее в МИД РФ допустили снижение возраста мобилизации на Украине до 15 лет.