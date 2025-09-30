Британские ВМС впервые применили ракеты NSM

Корабль «Сомерсет» королевских военно-морских сил (ВМС) Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений. Об этом пишет Army Recognition.

«Сомерсет» стал первым кораблем ВМС Британии, оборудованным для несения NSM. В дальнейшем командование флотом хочет переоборудовать все корабли типа 23 и 45 под новые ракеты.

Обозреватели отмечают, что вес данной ракеты составляет более 400 килограмм, 120 из которых — это боевая часть.

Великобритания и Франция закажут еще больше дальнобойных ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями. Страны приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию ракет дальнего действия, а также противокорабельных ракет. В правительстве королевства добавили, что это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow.

Ранее в Британии удивились «необычайной скорости» производства ракет в России.