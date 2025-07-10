Ракеты Storm Shadow модифицируют

Великобритания и Франция закажут еще больше дальнобойных ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

В коммюнике отмечается, что Великобритания и Франция приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию ракет дальнего действия, а также противокорабельных ракет. В правительстве королевства добавили, что это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вместе с зарубежными партнерами планирует увеличить выпуск дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков.

Среди новых договоренностей — соглашение с Данией о совместном производстве вооружений. Как добавил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, Дания станет первой страной, где начнут использовать украинские оборонные технологии для изготовления и масштабирования вооружений.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.