На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракеты Storm Shadow модифицируют

Британия и Франция начнут работу по модификации ракет Storm Shadow
true
true
true
close
Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Великобритания и Франция закажут еще больше дальнобойных ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства Соединенного Королевства.

В коммюнике отмечается, что Великобритания и Франция приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию ракет дальнего действия, а также противокорабельных ракет. В правительстве королевства добавили, что это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вместе с зарубежными партнерами планирует увеличить выпуск дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков.

Среди новых договоренностей — соглашение с Данией о совместном производстве вооружений. Как добавил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, Дания станет первой страной, где начнут использовать украинские оборонные технологии для изготовления и масштабирования вооружений.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами