Россия производит боеприпасы, в том числе ракеты «Искандер» и Х-101 с «необычайной скоростью». Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований и оценку Украины.

По данным издания, Россия производит боеприпасы «с необычайной скоростью» — более 1400 баллистических ракет «Искандер» в год, а также 500 крылатых ракет Х-101.

При этом, согласно утверждению, в других областях текущие темпы производства не столь высокие.

До этого американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявлял, что российский ракетный комплекс «Искандер» существенно повлиял на конфликт на Украине, а американский аналог этому оружию – ракеты ATACMS – оказался провалом. Шрайвер отметил, что мнение о провале ATACMS на Украине разделяется многими экспертами на Западе.

Ранее в США заявили о беспомощности ВСУ перед новейшим российским бомбардировщиком.