Военный эксперт заявил о продвижении ВС РФ в Новоселовке

Российские войска взяли под контроль 25% села Новоселовка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«После подготовительных мероприятий наши войска продвинулись в населенном пункте Новоселовка и взяли под огневой контроль четверть населенного пункта», — сказал он.

Накануне утром Минобороны РФ сообщило о переходе Шандриголово под контроль ВС России. Кроме того, российские силы нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

По словам Марочко, взятие Шандриголово даст возможность российским войскам развить успех на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана, а также в направлении славянско-краматорской агломерации.

Ранее Минобороны заявило, что ВС РФ проводят зачистку пригородной территории в Кировске.