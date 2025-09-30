На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen

МО Швеции сообщило, что пока лишь рассматривает отправку Gripen Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, который анонсировал поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал он.

По словам Йельмстранда, Стокгольм только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву в настоящее время нет.

Накануне Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставки шведских и французских истребителей Gripen и Mirage, а также американских F-16. При этом замглавы оборонного ведомства не стал уточнять сроки и их объемы.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок в зону конфликта крылатых ракет Tomahawk, подчеркнул, что волшебного оружия, которое позволило бы Киеву изменить ситуацию на фронте, не существует.

Ранее ЕС и Британия исключили ограничения на поставки оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами