Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen

МО Швеции сообщило, что пока лишь рассматривает отправку Gripen Украине

Министерство обороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, который анонсировал поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», — сказал он.

По словам Йельмстранда, Стокгольм только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву в настоящее время нет.

Накануне Гаврилюк заявил, что Украина ожидает поставки шведских и французских истребителей Gripen и Mirage, а также американских F-16. При этом замглавы оборонного ведомства не стал уточнять сроки и их объемы.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поставок в зону конфликта крылатых ракет Tomahawk, подчеркнул, что волшебного оружия, которое позволило бы Киеву изменить ситуацию на фронте, не существует.

Ранее ЕС и Британия исключили ограничения на поставки оружия Украине.