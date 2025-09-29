В минобороны Украины сообщили о скорой передаче истребителей ЕС

Киев ожидает дополнительные поставки шведских и французских истребителей Gripen и Mirage. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью «ВВС Украина».

По его словам, ожидается также передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16. При этом замглавы оборонного ведомства не стал уточнять сроки и объемы поставок.

23 сентября в Пентагоне заявили о том, что военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с компанией Lockheed Martin на $26 млн об оказании поддержки в рамках программы предоставления истребителей F-16 Украине.

В июле глава минобороны Швеции Пол Йонсон сообщил агентству Reuters, что королевство внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам Украине оружия через НАТО. При этом министр не уточнил, о каком именно вкладе идет речь.

Ранее во Франции увидели проблему в передаче Украине истребителей Mirage 2000.