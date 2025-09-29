На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили идею США о поставках ракет Tomahawk на Украину

Песков: панацея, которая изменила бы ситуацию на фронте для Киева, отсутствует
true
true
true

Волшебного оружия, которое позволило бы Украине изменить ситуацию на фронте, не существует. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как Москва ответил в случае поставок в зону конфликта американских крылатых ракет Tomahawk.

«Давайте пока сформулируем позицию, поймем угрозы от этого, поймем, кто будет вовлечен в процесс, и тогда можно будет определиться с позицией. Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это, в том числе, относится к ракетам Tomahawk.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

По словам чиновника, окончательное решение по этому вопросу примет американский лидер Дональд Трамп. Вэнс подчеркнул, что глава государства сделает то, что будет в наибольшей степени отвечать интересам США.

Ранее в Белом доме сообщили, что США выигрывают от поставок оружия Украине.

