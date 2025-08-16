ЕС и Британия исключают ограничения на поставки оружия Украине

Лидеры стран Евросоюза и Великобритании исключают любые ограничения на поставки оружия Украине или отказ от интеграции страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.

Они заявили, что Украина должна сама принимать решения о своих территориях в рамках урегулирования конфликта с Россией.

В документе также говорится, что союзники Киева готовы продолжать поддерживать давление на Москву, усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира.

В пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее послы стран ЕС собрались на экстренную встречу по итогам саммита РФ и США.