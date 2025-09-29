На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое вторгшихся в Курскую область военных ВСУ получили длительные сроки

СКР: трое втрогшихся в Курскую область солдат ВСУ получили от 15 до 16 лет
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавшие участие во вторжении в Курскую область, приговорены к длительному лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Солдат 17-й отдельной танковой бригады Владимир Кавинский, солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Валуев и солдат 118-й отдельной бригады территориальной обороны Богдан Горб признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области.

Суд признал достаточными собранные собранные Главным военным следственным управлением доказательства и приговорил Кавинского к 15 годам лишения свободы, Валуева и Горба — к 16 годам лишения. Часть срока осужденные проведут в тюрьме, остальную — в исправительной колонии строгого режима.

29 сентября Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор в отношении 26-летней гражданки Италии Джулии Жасмин Шифф за службу в Вооруженных силах Украины.

Ранее суд заочно приговорил украинского командира к пожизненному заключению.

