Суд заочно приговорил украинского командира к пожизненному заключению

Командир 91 отдельного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Рыбалка был приговорен судом к пожизненному заключению. Об этом сообщили в СК России.

Его признали виновным в совершении терактов на территории России.

Установлено, что он отдавал приказы своим подчиненным минировать населенные пункты в Курской, Белгородской и Брянской областях. Пострадали не менее 13 человек.

Украинский военный объявлен в международный розыск.

В конце июля суд вынес приговор трем саперам 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Михаилу Костюку, Александру Иваненко и Василию Павлюковичу по делу о теракте в Курской области. Они обвинялись в том, что в декабре 2024 года незаконно пересекли границу РФ в Суджанском районе и разместили вблизи села Кремяное Кореневского района 34 противотанковые мины.

До этого сообщалось о приговоре помощнику гранатометчика Вооруженных сил Украины Юрию Гоцуленко, которого обвиняли в совершении теракта. Он также получил 16 лет лишения свободы.

Ранее украинского командира заочно приговорили в России к 18 годам тюрьмы.