В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили воздушную тревогу из-за риска атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — говорится в сообщении.

29 сентября ВСУ уже нанесли несколько ударов по Белгородской области. В Шебекинском округе дрон подорвал грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта, пострадали двое мужчин.

Кроме того, украинская армия атаковала территорию предприятия в селе Первое Цепляево. В результате, по информации главы региона, были повреждены три единицы техники и один легковой автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

