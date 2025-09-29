На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Гладков: на территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов


В Белгородской области объявили воздушную тревогу из-за риска атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Опасность атаки БПЛА на всей территории области», — говорится в сообщении.

29 сентября ВСУ уже нанесли несколько ударов по Белгородской области. В Шебекинском округе дрон подорвал грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта, пострадали двое мужчин.

Кроме того, украинская армия атаковала территорию предприятия в селе Первое Цепляево. В результате, по информации главы региона, были повреждены три единицы техники и один легковой автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее музыкант из Белгорода рассказал о концертах во время ракетных атак.

