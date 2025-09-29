Мужчина пострадал при ударе ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу.

«Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи. Для дальнейшего обследования он направлен в Шебекинскую ЦРБ. У автомобиля поврежден кузов», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что также ВСУ атаковали территорию предприятия в селе Первое Цепляево. В результате, по информации главы региона, были повреждены три единицы техники и один легковой автомобиль. При этом при ударе украинских беспилотников по населенным пунктам Новая Таволжанка и Зибировка пострадали три машины, подчеркнул Гладков.

Также украинские войска с помощью беспилотников атаковали села Зозули, Березовка и Волоконовка, отметил губернатор. В результате в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы, у легкового автомобиля были выбиты стекла, а на территории коммерческого объекта повреждено оборудование.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.