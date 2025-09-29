На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по трем муниципалитетам Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам губернатора, пострадавший самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу.

«Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи. Для дальнейшего обследования он направлен в Шебекинскую ЦРБ. У автомобиля поврежден кузов», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что также ВСУ атаковали территорию предприятия в селе Первое Цепляево. В результате, по информации главы региона, были повреждены три единицы техники и один легковой автомобиль. При этом при ударе украинских беспилотников по населенным пунктам Новая Таволжанка и Зибировка пострадали три машины, подчеркнул Гладков.

Также украинские войска с помощью беспилотников атаковали села Зозули, Березовка и Волоконовка, отметил губернатор. В результате в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы, у легкового автомобиля были выбиты стекла, а на территории коммерческого объекта повреждено оборудование.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами