Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Гладков: два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Двое мужчин получили ранения при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Червона Дибровка дрон ударил по грузовому автомобилю на территории коммерческого объекта. Двум мужчинам бригада скорой помощи оказала помощь на месте», — говорится в сообщении.

Один из пострадавших доставляется в Шебекинскую ЦРБ.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 сентября силы ПВО сбили над регионами России 84 дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Ранее над Воронежской областью сбили шесть беспилотников.

