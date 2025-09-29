В Британии сообщили об атаке на судно у йеменского порта Аден

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил, что наблюдал всплеск воды и дым вдали, за кормой судна», — говорится в сообщении.

По данным службы, британские власти проводят расследование по факту инцидента. Специалисты рекомендовали другим кораблям соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Позже на сайте появилось сообщение о том, что судно было поражено неизвестным снарядом. На корабле произошло возгорание. О пострадавших на данный момент не сообщалось.

Агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey сообщило, что речь идет о грузовом судне под флагом Нидерландов.

Ранее флотилия Греты Тунберг остановилась посреди моря из-за аварии.