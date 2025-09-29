Купянск в Харьковской области полностью закрыли для въезда

Въезд в Купянск в Харьковской области закрыли для всех, кроме военнослужащих

Украинские власти закрыли город Купянск, расположенный в Харьковской области, для въезда. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации уточняется, что теперь попасть в населенный пункт могут только военнослужащие.

По информации журналистов, сейчас в Купянске не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. При этом в городе остаются более 2,3 тыс. мирных жителей. По версии канала, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать гражданских в качестве живого щита, поэтому централизованная эвакуация людей не объявлялась.

23 сентября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5 667 зданий в Купянске. Всего в городе насчитывается 8 677 построек.

Как рассказали в российском военном ведомстве, взятие Купянска под контроль позволит бойцам Вооруженных сил РФ развить наступление вглубь Харьковской области. В частности, речь идет о продвижении в направлении населенных пунктов Изюм и Чугуев.

Ранее грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.