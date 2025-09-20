На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске

Mash: солдаты «Грузинского легиона» ВСУ украли ценности из храма в Купянске
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) украинской армии ограбили церковь Покрова Пресвятой Богородицы во время отступления ВСУ в Купянске, находящемся в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным журналистов, местные жители видели, как наемники выносили из храма, возведенного в XIX веке, ценные вещи.

«Грузинский легион» воюет в Донбассе на стороне украинской армии с 2014 года. Его лидер Мамука (Ушанги) Мамулашвили заочно приговорен в России к 23 годам лишения свободы.

Суд установил, что с апреля 2014 года по май 2024 года Мамулашвили вербовал наемников из стран, не являющихся сторонами конфликта. После этого он обучал и вооружал завербованных граждан, а также обеспечивал их участие в боевых действиях. За указанные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 23 млн рублей.

Ранее российский суд приговорил грузинского наемника Алеко Элисашвили к шести годам колонии.

