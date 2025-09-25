На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о попытках Европы разместить вооружение на границе с Россией

Картаполов: Европа пытается скрытно разместить авиацию и ПВО на границе с РФ
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Страны Европы готовятся скрытно разместить авиацию и средств противовоздушной обороны на границе с Россией, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Об этом заявил ТАСС глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российскими беспилотниками и истребителями. Власти России эти обвинения назвали голословными и не исключили, что это может быть провокация.

Картаполов считает, что под историей с дронами идет скрытное развертывание и подготовка к перемещению вооружения к границе с РФ либо с Украиной. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией.

Парламентарий добавил, что от современной Европы можно ожидать чего угодно, «потому что у руля стоят абсолютно безответственные политики, которым плевать на собственных граждан».

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

