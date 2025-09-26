На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху обратился к ХАМАС с трибуны ООН

Нетаньяху в ООН потребовал от ХАМАС сложить оружие и освободить заложников
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер рассказал, что трансляция его обращения ведется не только через громкоговорители на границе Израиля с анклавом, но и напрямую поступает на мобильные телефоны лидерам ХАМАС. Это возможно «благодаря особым усилиям израильских спецслужб», утверждает Нетаньяху.

Он добавил, что если представители движения пойдут на условия, то «будут жить», если нет — «Израиль догонит и уничтожит всех вас».

«Если ХАМАС согласится на наши требования, война может прекратиться прямо сейчас», — заявил премьер еврейского государства.

25 сентября президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами арабских и мусульманских стран на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля отказался признавать Палестину.

Война в Газе
