На Украине начали массово скупать сломанные китайские БПЛА

РИА Новости: сломанные китайские БПЛА скупают на украинских сайтах
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайской фирмы DJI в любом состоянии, в том числе сгоревшие и сломанные, готовы выкупить в разных регионах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, предложения выкупить в любом состоянии китайские БПЛА размещены на украинском сайте объявлений. Авторы объявлений обещают быструю оценку и честную цену.

РИА отмечает, что в тексте объявлений также указано и то, что для продажи подойдут БПЛА, даже если они сломаны или сгорели в ходе определенных действий.

Корреспондент агентства выяснил, что подобные объявления размещены с геолокацией в Запорожской, Харьковской, а также Днепропетровской и Полтавской областях. Встречались объявления и с геометкой в подконтрольной ВСУ части ДНР. С какой целью скупаются сломанные дроны неизвестно.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовит операцию под ложным флагом, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. По ее словам, восстановленные дроны планируется использовать для атак на объекты в Польше и Румынии под видом российских. Такой сценарий, подчеркнула дипломат, создает искусственный повод для мировой войны. Подробнее о возможном Casus belli — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили военную тактику Зеленского с подходом Гитлера.

