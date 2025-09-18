На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сравнили военную тактику Зеленского с подходом Гитлера

Военный эксперт Кнутов: Зеленский полностью повторяет военную тактику Гитлера
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Военная тактика украинского лидера Владимира Зеленского на Красноармейском направлении полностью повторяет подход Адольфа Гитлера к спасению собственных войск. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Оценки западных экспертов, которые предупреждают, что Киев в скором времени потеряет Красноармейск, соответствуют действительности. Вместе с потерей Красноармейска ВСУ скорее всего потеряют очень много солдат, потому что Киев не будет предпринимать ничего для спасения своих военнослужащих и не будет выводить войска из города. В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, российские войска не смогут взять Красноармейск в короткие сроки, поэтому будет предпринята другая тактика — окружить ВСУ и «потихоньку их перемалывать». Кнутов отметил, что при такой тактике российские потери будут минимальными.

«Главная задача для российских войск — обойти эту агломерацию с севера и создать нечто подобное подкове. Все дороги, которые снабжают Красноармейск, находятся под нашим огневым контролем, поэтому город в ближайшее время будет тактически окружен. Затем придется зачищать его по кусочку», — заключил Кнутов.

Британский телеканал Sky News сообщил, что украинские бойцы в скором времени могут сдать важнейший город в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Красноармейск. В материале отмечается, что военные ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения, а вокруг города была создана зона поражения с помощью БПЛА.

Ранее военкор рассказал о «прогреве» украинцев перед сдачей важного города в Донбассе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами