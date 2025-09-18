В России сравнили военную тактику Зеленского с подходом Гитлера

Военная тактика украинского лидера Владимира Зеленского на Красноармейском направлении полностью повторяет подход Адольфа Гитлера к спасению собственных войск. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Оценки западных экспертов, которые предупреждают, что Киев в скором времени потеряет Красноармейск, соответствуют действительности. Вместе с потерей Красноармейска ВСУ скорее всего потеряют очень много солдат, потому что Киев не будет предпринимать ничего для спасения своих военнослужащих и не будет выводить войска из города. В данном случае Зеленский повторяет тактику Гитлера, который запрещал своим войскам оставлять укрепленные города и сдаваться в плен», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, российские войска не смогут взять Красноармейск в короткие сроки, поэтому будет предпринята другая тактика — окружить ВСУ и «потихоньку их перемалывать». Кнутов отметил, что при такой тактике российские потери будут минимальными.

«Главная задача для российских войск — обойти эту агломерацию с севера и создать нечто подобное подкове. Все дороги, которые снабжают Красноармейск, находятся под нашим огневым контролем, поэтому город в ближайшее время будет тактически окружен. Затем придется зачищать его по кусочку», — заключил Кнутов.

Британский телеканал Sky News сообщил, что украинские бойцы в скором времени могут сдать важнейший город в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — Красноармейск. В материале отмечается, что военные ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения, а вокруг города была создана зона поражения с помощью БПЛА.

Ранее военкор рассказал о «прогреве» украинцев перед сдачей важного города в Донбассе.