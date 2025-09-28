Российские войска взяли Карантинный остров Херсона под огневой контроль

Российские войска взяли Карантинный остров Херсона, на котором расположен микрорайон Корабел, под огневой контроль. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны», — сказал глава региона.

Сальдо добавил, что в настоящее время операторы беспилотников и российская артиллерия наносят удары по позициям украинских войск. По его словам, Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем, но полная зачистка островка в условиях постоянного противодействия пока нереальна, отметил губернатор.

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» заявил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск. По словам военнослужащего, подразделения различных полков надежно удерживают островные территории и ведут активную оборонительную деятельность.

Ранее профессор раскрыл реакцию НАТО в случае поражения на Украине.