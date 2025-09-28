На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли Карантинный остров Херсона под огневой контроль

Сальдо: Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли Карантинный остров Херсона, на котором расположен микрорайон Корабел, под огневой контроль. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны», — сказал глава региона.

Сальдо добавил, что в настоящее время операторы беспилотников и российская артиллерия наносят удары по позициям украинских войск. По его словам, Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем, но полная зачистка островка в условиях постоянного противодействия пока нереальна, отметил губернатор.

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» заявил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск. По словам военнослужащего, подразделения различных полков надежно удерживают островные территории и ведут активную оборонительную деятельность.

Ранее профессор раскрыл реакцию НАТО в случае поражения на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами