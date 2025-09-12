Поражение Украины в конфликте станет сильнейшим потрясением для НАТО, что приведет к дальнейшей эскалации. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом, опубликованной на его странице в Х.

По его словам, поражение НАТО будет «сокрушительным ударом», который Запад не примет спокойно. Согласно оценке профессора, часть фронта ВСУ может обрушиться в ближайшее время, что принесет ВС РФ крупные победы.

Миршаймер также предупредил, что в случае поражения Украины давление сил, выступающих за дальнейшую эскалацию, может оказаться колоссальным и очень опасным.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вскоре на линии боевого соприкосновения ВС РФ могут прорвать «целые участки обороны», и быстро продвигаться вперед. Далее, по его словам, речь пойдет об изоляции целых театров военных действий. После этого для ВС РФ начнется «время больших прорывов», считает он.

