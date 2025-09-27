Марочко: ВС РФ возьмут в огневой мешок подразделения ВСУ у Кировска в ДНР

Российские войска формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, также в окружение рискует попасть группировка ВСУ у Тернов.

«Восточнее Ставков наши военнослужащие практически уже вышли на трассу, также в Кировске идет продвижение с юга на север. Те украинские боевики, которые находятся юго-западнее Тернов, сейчас в спешном порядке должны выйти, иначе они окажутся в огневом мешке», — пояснил эксперт.

Марочко уточнил, что Кировск является важным населенным пунктом, который открывает дорогу на Красный Лмиан.

Накануне он сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись на 3 км вглубь обороны ВСУ на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное.

По его словам, сейчас российские войска закрепляются на северных окраинах Отрадного. Марочко отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.