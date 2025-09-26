На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мирный житель погиб при взрыве боеприпаса

Гладков: в Белгородской области мужчина погиб при взрыве боеприпаса
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате взрыва боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Снова приходится сообщать тяжелые новости... На окраине села Репяховка Краснояружского района в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — рассказал глава Белгородской области.

Гладков выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

26 сентября губернатор сообщил, что в городе Шебекино дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по социальному объекту, из-за чего два человека пострадали.

23 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. В результате один мужчина получил серьезные ранения, его спасти не удалось. По словам главы региона, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него осколочные ранения.

Ранее в Курской области при атаке дрона погиб человек.

