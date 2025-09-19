В Курской области при атаке дрона погиб человек

Хинштейн: один мужчина погиб в результате атак БПЛА ВСУ на Курскую область

Один мужчина погиб, еще один пострадал в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хомутовский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района.

«К глубокой скорби, в результате удара мужчина скончался. Приношу искренние соболезнования близким», — написал Хинштейн.

Другой беспилотник атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Калиновка Хомутовского района. В итоге осколочное ранение получил 36-летний мужчина.

«Его в ближайшее время доставят в больницу, чтобы оказать всю необходимую помощь», — добавил он.

17 сентября Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС), расположенную в городе Льгове в Курской области.

Ранее украинский военный Роман Фризпалий получил длительный срок за вторжение в Курскую область.