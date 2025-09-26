На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов вручил награды Героям России

Белоусов вручил российским военным медали «Золотая звезда»
Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военным, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

«В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим», — сказали в Минобороны РФ.

10 июля Белоусов также вручал высшие государственные награды страны российским военнослужащим. Глава ведомства наградил бойцов, проявивших мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, медалями «Золотая Звезда».

В июне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал с проверкой в расположение группировки российских войск «Запад». Он наградил отличившихся солдат и поблагодарил их за эффективную службу и мужество.

Ранее участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах.

