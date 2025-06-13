Начальник Генштаба ВС РФ вручил награды военным группировки «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал с проверкой в расположение группировки российских войск «Запад». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Глава Генштаба выслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева и других офицеров и дал несколько распоряжений. Помимо этого, Герасимов наградил отличившихся солдат и поблагодарил их за эффективную службу и мужество.

21 марта Герасимов проинспектировал ход выполнения задач специальной операции на Украине группировкой войск «Центр». В частности, он посетил воинские части на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров о ситуации на поле боя.

В мае министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль ВС РФ населенных пунктов на Шахтерском направлении.

Ранее сообщалось, что в Курской области появится медаль за освобождение региона.