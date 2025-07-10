Участник СВО рассказал, думают ли военнослужащие ВС РФ о наградах

Лейтенант Давыдов: военные ВС РФ не думают о наградах, делая свою работу

Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов, награжденный медалью «Золотая Звезда», рассказал, что российские военные не думают о наградах, выполняя свою работу в зоне спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Мы делали свою работу. И [о том], какие награды мы за это будем получать, ни я, ни кто-либо в моем подразделении никогда не думали», — поделился военный.

Давыдов добавил, что российские военные стараются прикрыть своих товарищей, выполняя боевые задачи. По его словам, противник боится российских ВС.

Старший лейтенант рассказал, что добровольно отправился на передовую, когда в Курской области начались боевые действия.

«За мужество, проявленное в бою, старший лейтенант 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов был также награжден медалью «За боевые отличия», — отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, где проживает Давыдов.

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