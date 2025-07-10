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Белоусов вручил высшие награды российским военнослужащим

МО РФ: Белоусов вручил медали российским военным за мужество и героизм на СВО
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны российским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что министр вручил медали «Золотая Звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Белоусов поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

В Минобороны уточнили, что торжественное событие состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В мае Белоусов сообщил о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль ВС РФ населенных пунктов на Шахтерском направлении.

В июне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал с проверкой в расположение группировки российских войск «Запад». Помимо этого, Герасимов наградил отличившихся солдат и поблагодарил их за эффективную службу и мужество.

Ранее стало известно, что в Курской области появится медаль за освобождение региона.

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