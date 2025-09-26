В МО РФ рассказали об ударах по объектам ВСУ с применением высокоточного оружия

МО: ВС РФ за неделю семь раз ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ в период с 20 по 26 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, при выполнении боевых задач военнослужащие использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), склады боеприпасов», — говорится в заявлении.

Также ударам подверглись места сборки и запуска дронов ВСУ большой дальности и инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, целями стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

24 сентября сухопутные войска ВСУ заявили об атаке на один из своих учебных центров. В сообщении подчеркивалось, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты. Официальной информации о том, где находится атакованный объект, не поступало. По данным СМИ, это была Черниговская область. Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на попавшем под удар полигоне могли присутствовать инструкторы НАТО.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало схему территорий, взятых под контроль российскими войсками.