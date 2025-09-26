В МАГАТЭ отреагировали на попытку украинских войск атаковать Курскую АЭС-2

Атомные электростанции (АЭС) не должны подвергаться атакам в ходе вооруженных конфликтов. Об этом заявил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков, пишет РИА Новости.

Специалист прокомментировал попытку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нанести удар по Курской АЭС-2. Он обратил внимание, что подобные инфраструктурные объекты хороши всем, кроме отсутствия защиты от боевых действий.

«Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить», — сказал Чудаков.

В ночь на 26 сентября в небе над Курской АЭС-2 сбили украинский боевой БПЛА. Как рассказали в пресс-службе «Росэнергоатома», при падении на землю дрон зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения. В результате были повреждены стены.

По информации энергетической компании, никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. В заявлении подчеркивалось, что инцидент не оказал влияния на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков. В данный момент Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в районе объекта находится в пределах естественных значений.

Ранее сотрудников МАГАТЭ эвакуировали с территории Запорожской АЭС в связи с атакой украинских войск.