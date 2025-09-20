Сотрудников МАГАТЭ эвакуировали при атаке ВСУ на ЗАЭС

Сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) эвакуировали с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск по ней. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Их эксперты постоянно работают на ЗАЭС. Во время вчерашней атаки дронов их эвакуировали, спасли – их жизни ничто не угрожает. Но слышим ли мы громкое заявление от агентства? Нет! Лишь сухие отчеты о том, что «радиационный фон в норме»», — написал глава региона.

Кроме того, Балицкий заявил, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы. Он напомнил об ударе украинских беспилотников по учебно-тренировочному центру станции и предложил представить, что произошло бы, если бы один из этих ударов попал в реактор или хранилище отработанного ядерного топлива.

По словам губернатора, ЗАЭС продолжает работать исключительно благодаря усилиям России и отваге работников станции.

Ранее МИД России отверг сомнения в российской принадлежности ЗАЭС.