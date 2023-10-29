Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Южнокорейские военные оказали помощь судну КНДР

The Korea Times: военные Южной Кореи оказали помощь севшему на мель судну КНДР

close
100%
Depositphotos

Военные Южной Кореи помогли оказавшемуся вблизи межкорейской границы судну Северной Кореи, моряки не выразили желания перебежать на Юг, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Об этом сообщает The Korea Times.

При этом КНДР оповестили о произошедшем по международным каналам связи.

Терпящее бедствие судно первым заметил патрульный самолет в Японском (Восточном) море примерно в трех километрах к северу от Северной разграничительной линии.

Вскоре на место выслали патрульный корабль Южной Кореи, заметивший сигналы SOS c судна. После приближения стало понятно, что судно, севшее на мель, принадлежит КНДР.

Пояснялось, что был получен сигнал о дрейфе в течение 10 дней и планах вернуться на Север. Экипаж попросил предоставить продукты и питьевую воду.

До этого грузовое судно «Александр Гусев» попало на мель в Баренцевом море. Предпринимались меры для устранения последствий инцидента с грузовым судном.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий