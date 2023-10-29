Южнокорейские военные оказали помощь судну КНДР

Военные Южной Кореи помогли оказавшемуся вблизи межкорейской границы судну Северной Кореи, моряки не выразили желания перебежать на Юг, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Об этом сообщает The Korea Times.

При этом КНДР оповестили о произошедшем по международным каналам связи.

Терпящее бедствие судно первым заметил патрульный самолет в Японском (Восточном) море примерно в трех километрах к северу от Северной разграничительной линии.

Вскоре на место выслали патрульный корабль Южной Кореи, заметивший сигналы SOS c судна. После приближения стало понятно, что судно, севшее на мель, принадлежит КНДР.

Пояснялось, что был получен сигнал о дрейфе в течение 10 дней и планах вернуться на Север. Экипаж попросил предоставить продукты и питьевую воду.

До этого грузовое судно «Александр Гусев» попало на мель в Баренцевом море. Предпринимались меры для устранения последствий инцидента с грузовым судном.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».