В ВСУ пожаловались на потерю неба и нехватку сил, назвав это катастрофой

Украинская армия столкнулась с потерей контроля над воздушным пространством вдоль всей линии фронта и испытывает острую нехватку личного состава и ресурсов. По мнению украинского военного эксперта в области БПЛА Юрия Касьянова, это может привести к катастрофическим последствиям, пишет «Страна.ua».

Касьянов подчеркнул, что в условиях полного контроля противника над небом, дефицит живой силы, нехватка ресурсов и растущее технологическое отставание могут привести к краху всей украинской обороны. «Если мы не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, занимаемых малыми группами», - заявил он, цитируемый изданием .

Эксперт также отметил, что ВСУ сложно конкурировать с российской армией, обладающей развитой оборонной промышленностью и мощной инженерно-конструкторской базой.

Бывший главком ВСУ, а сейчас посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, предупреждал об ухудшении ситуации на фронте и необходимости решения проблем на государственном уровне. Он также отмечал неизбежность ранений или психологических травм у украинских военных, находящихся на передовой.

Ранее Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской.