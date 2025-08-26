На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской

Экс-главком ВСУ Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главнокомандующий Вооруженными силам Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что сегодня вся военная наука сосредоточена в России. Свое мнение он высказал в подкасте «Новая украинская школа», передает ТАСС.

Дипломат отметил, что еще во время службы в армии мечтал пройти обучение в Москве, поскольку российская военная школа считалась самой передовой.

Залужный также отметил, что на Украине официально запрещено цитировать работы ученых из России, но без них сложно модернизировать собственную военную науку. По мнению экс-главкома, в частности, при подготовке офицеров следует учитывать особенности страны и не копировать слепо модели обучения стран Запада.

До этого Залужный заявил, что фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью, это актуально в том числе для фронта. По его мнению, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

Ранее американист рассказал, почему США могут поддержать Залужного в качестве президента Украины.

